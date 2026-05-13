Ausblick: Pivotree stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Pivotree lädt am 14.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,010 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Pivotree noch 0,010 CAD je Aktie eingenommen.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 27,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 19,2 Millionen CAD. Dementsprechend geht der Experte bei Pivotree für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 13,9 Millionen CAD aus.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -0,030 CAD, gegenüber 0,160 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 56,3 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 66,8 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at