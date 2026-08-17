Ausblick: Pivotree vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Pivotree präsentiert am 18.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,010 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,100 CAD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 21,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 13,6 Millionen CAD gegenüber 17,3 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von 0,020 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,160 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 55,4 Millionen CAD, gegenüber 66,8 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at