Ausblick: Pixelworks veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Pixelworks wird sich am 12.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,640 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Pixelworks noch -1,080 USD je Aktie verloren.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 7,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 9,8 Millionen USD gegenüber 9,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -3,630 USD, gegenüber -5,880 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 33,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 43,2 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
