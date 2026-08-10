Pixelworks Aktie
WKN DE: A418SM / ISIN: US72581M4042
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Pixelworks zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Pixelworks wird am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,200 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,270 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 0,3 Millionen USD aus – eine Minderung von 96,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Pixelworks einen Umsatz von 8,3 Millionen USD eingefahren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Verlust von -0,970 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -4,080 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 1,3 Millionen USD aus im Gegensatz zu 0,7 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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