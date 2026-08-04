Pizza Pizza Royalty Aktie
WKN DE: A1KA03 / ISIN: CA72585V1031
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Pizza Pizza Royalty stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Pizza Pizza Royalty wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass Pizza Pizza Royalty im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,230 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,240 CAD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 1401,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 155,4 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,4 Millionen CAD umgesetzt.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 0,910 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,940 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 620,0 Millionen CAD, gegenüber 40,8 Millionen CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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