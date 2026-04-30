Pizza Pizza Royalty Aktie
WKN DE: A1KA03 / ISIN: CA72585V1031
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30.04.2026 07:01:06
Ausblick: Pizza Pizza Royalty verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Pizza Pizza Royalty wird am 01.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,230 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Pizza Pizza Royalty ebenfalls ein EPS von 0,230 CAD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 1450,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 150,9 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,7 Millionen CAD umgesetzt.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 0,950 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,940 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 638,0 Millionen CAD, gegenüber 40,8 Millionen CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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