Ausblick: Pizza Pizza Royalty vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Pizza Pizza Royalty wird sich am 25.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,240 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,240 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 163,1 Millionen CAD – das wäre ein Zuwachs von 1480,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,3 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Die Erwartung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 0,950 CAD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,940 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 635,0 Millionen CAD, gegenüber 39,8 Millionen CAD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at