Ausblick: PJT Partners A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PJT Partners A wird am 28.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,57 USD gegenüber 1,21 USD im Vorjahresquartal.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 406,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 425,3 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,47 USD aus. Im Vorjahr waren 6,68 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 1,87 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,71 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at