Ausblick: PJT Partners A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

PJT Partners A präsentiert in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,53 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 23,12 Prozent verringert. Damals waren 1,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 26,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 409,4 Millionen USD gegenüber 324,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,44 USD, gegenüber 6,68 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 1,85 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,71 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at