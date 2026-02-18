Ausblick: PKN ORLEN stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PKN ORLEN wird am 19.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass PKN ORLEN im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,60 PLN je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 4,02 PLN je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 64,82 Milliarden PLN – ein Minus von 16,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PKN ORLEN 77,17 Milliarden PLN erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 11,28 PLN je Aktie, gegenüber 1,27 PLN je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 261,58 Milliarden PLN fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 294,98 Milliarden PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at