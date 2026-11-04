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WKN: 929424 / ISIN: PLPKN0000018

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: PKN ORLEN stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PKN ORLEN stellt am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,03 PLN je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte PKN ORLEN noch 1,84 PLN je Aktie eingenommen.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 79,87 Milliarden PLN – das würde einem Zuwachs von 30,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 61,01 Milliarden PLN erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 24,80 PLN, gegenüber 2,18 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 309,33 Milliarden PLN geschätzt, nachdem im Vorjahr 267,83 Milliarden PLN erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

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