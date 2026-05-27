Ausblick: PKN ORLEN zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

PKN ORLEN lädt am 28.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 5,22 PLN aus. Im letzten Jahr hatte PKN ORLEN einen Gewinn von 3,69 PLN je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll PKN ORLEN in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,26 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 76,67 Milliarden PLN. Im Vorjahresviertel waren noch 73,54 Milliarden PLN in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 16,89 PLN aus, während im Vorjahreszeitraum 2,18 PLN vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 303,66 Milliarden PLN in den Büchern stehen werden, gegenüber 267,83 Milliarden PLN im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at