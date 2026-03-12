Ausblick: PKO Bank Polski mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

PKO Bank Polski veröffentlicht am 13.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 2,14 PLN gegenüber 1,95 PLN im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 30,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 7,55 Milliarden PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,85 Milliarden PLN umgesetzt.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,25 PLN, gegenüber 7,44 PLN je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 30,64 Milliarden PLN, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 40,57 Milliarden PLN generiert worden waren.

