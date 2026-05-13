Ausblick: PKO Bank Polski präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

PKO Bank Polski lädt am 14.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 1,80 PLN je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte PKO Bank Polski ein EPS von 1,97 PLN je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll PKO Bank Polski in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 26,72 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 7,62 Milliarden PLN im Vergleich zu 10,40 Milliarden PLN im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,61 PLN, während im vorherigen Jahr noch 8,55 PLN erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 31,00 Milliarden PLN umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 41,87 Milliarden PLN waren.

Redaktion finanzen.at