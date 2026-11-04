Ausblick: PKO Bank Polski stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PKO Bank Polski lädt am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,29 PLN aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,27 PLN erwirtschaftet worden.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 25,02 Prozent auf 7,93 Milliarden PLN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,57 Milliarden PLN in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 8,93 PLN je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 8,55 PLN je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 31,33 Milliarden PLN, gegenüber 41,87 Milliarden PLN im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net