Ausblick: PLAID präsentiert Quartalsergebnisse

PLAID präsentiert in der am 13.02.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -6,790 JPY. Das entspräche einem Verlust von 39,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -4,870 JPY erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll PLAID nach den Prognosen von 2 Analysten 1,97 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 12,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,76 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -18,925 JPY, gegenüber -24,300 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 8,45 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,30 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at