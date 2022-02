Ausblick: Plains All American Pipeline LP stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Plains All American Pipeline LP wird am 09.02.2022 die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 12 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,263 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Plains All American Pipeline LP noch -0,110 USD je Aktie verloren.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 64,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 9,80 Milliarden USD gegenüber 5,96 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,595 USD, gegenüber -3,830 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 38,69 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 23,29 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at