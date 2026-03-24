Planet 13 Holdings Aktie

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WKN DE: A3ERJQ / ISIN: US72707C1080

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24.03.2026 07:01:06

Ausblick: Planet 13 öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Planet 13 stellt am 25.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,037 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Planet 13 noch -0,110 CAD je Aktie verloren.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 32,2 Millionen CAD – das wäre ein Abschlag von 23,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 42,4 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,292 CAD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,220 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 140,9 Millionen CAD aus, im Gegensatz zu 159,5 Millionen CAD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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