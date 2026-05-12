Planet 13 Holdings Aktie
WKN DE: A3ERJQ / ISIN: US72707C1080
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Planet 13 zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Planet 13 wird am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,018 CAD gegenüber -0,010 CAD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 22,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 31,3 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 40,2 Millionen CAD umgesetzt.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,041 CAD je Aktie, gegenüber -0,280 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 127,0 Millionen CAD fest. Im Vorjahr waren noch 144,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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