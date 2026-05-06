Ausblick: Planet Fitness A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Planet Fitness A gibt am 07.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

17 Analysten schätzen im Schnitt, dass Planet Fitness A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,629 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,500 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 17 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 298,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 7,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Planet Fitness A einen Umsatz von 276,7 Millionen USD eingefahren.

Der Ausblick von 18 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,37 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,62 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 19 Analysten auf durchschnittlich 1,45 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,32 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at