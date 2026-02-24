Ausblick: Planet Fitness A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Planet Fitness A wird am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,792 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 41,43 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,560 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz gehen 15 Analysten von einem Zuwachs von 8,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 367,9 Millionen USD gegenüber 340,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,04 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,00 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 17 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,32 Milliarden USD, gegenüber 1,18 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at