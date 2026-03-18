Planet Labs Aktie
WKN DE: A3C84C / ISIN: US72703X1063
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18.03.2026 07:01:06
Ausblick: Planet Labs vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Planet Labs stellt am 19.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,047 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Planet Labs nach den Prognosen von 10 Analysten 78,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 27,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 61,6 Millionen USD umgesetzt worden.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,079 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,420 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 298,3 Millionen USD, gegenüber 244,4 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
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