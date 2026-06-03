Ausblick: Planet Labs vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Planet Labs wird am 04.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,044 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 35,81 Prozent auf 90,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 66,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,124 USD im Vergleich zu -0,800 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 431,5 Millionen USD, gegenüber 307,7 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at