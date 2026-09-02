Planet Labs Aktie
WKN DE: A3C84C / ISIN: US72703X1063
|
02.09.2026 07:01:06
Ausblick: Planet Labs vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Planet Labs präsentiert am 03.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Planet Labs für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,019 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Planet Labs nach den Prognosen von 10 Analysten 104,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 42,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 73,4 Millionen USD umgesetzt worden.
8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,079 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,800 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 436,1 Millionen USD, gegenüber 307,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Planet Labs
|
07:01
|Ausblick: Planet Labs vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
19.08.26
|Erste Schätzungen: Planet Labs stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.06.26
|Ausblick: Planet Labs vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
20.05.26
|Erste Schätzungen: Planet Labs stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
18.03.26
|Ausblick: Planet Labs vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
04.03.26
|Erste Schätzungen: Planet Labs legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Planet Labs
Aktien in diesem Artikel
|Planet Labs
|16,50
|-0,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: Asiens Börsen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Handel am Dienstag etwas schwächer. Der deutsche Aktienmarkt erlitt kräftige Verluste. Die US-Börsen bewegten sich im Minus. Die asiatischen Börsen präsentierten sich mit negativen Vorzeichen.