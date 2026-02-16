Platform Specialty Products Aktie

Platform Specialty Products für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PDWL / ISIN: US28618M1062

16.02.2026 07:01:10

Ausblick: Platform Specialty Products legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Platform Specialty Products wird sich am 17.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,361 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Platform Specialty Products noch 0,230 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 631,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 1,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 624,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,48 USD im Vergleich zu 1,01 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 2,50 Milliarden USD, gegenüber 2,46 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
