Ausblick: Platform Specialty Products stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Platform Specialty Products wird am 27.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,432 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 116,00 Prozent erhöht. Damals waren 0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Platform Specialty Products in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,67 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 873,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 625,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,78 USD aus. Im Vorjahr waren 0,790 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 3,48 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,55 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at