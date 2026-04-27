Platform Specialty Products Aktie

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WKN DE: A2PDWL / ISIN: US28618M1062

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27.04.2026 07:01:06

Ausblick: Platform Specialty Products veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Platform Specialty Products stellt am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

11 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,383 USD. Das entspräche einer Verringerung von 4,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,400 USD erwirtschaftet wurden.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 19,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 593,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Platform Specialty Products für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 710,5 Millionen USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,75 USD je Aktie, gegenüber 0,790 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 3,06 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,55 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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