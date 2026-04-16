Platzer Fastigheter b Aktie

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WKN DE: A1W9VK / ISIN: SE0004977692

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16.04.2026 07:01:06

Ausblick: Platzer Fastigheter B gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Platzer Fastigheter B wird am 17.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,64 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Platzer Fastigheter B 1,54 SEK je Aktie eingenommen.

5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 438,2 Millionen SEK – das würde einem Abschlag von 1,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 445,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 6,36 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 5,83 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,76 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,75 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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