Ausblick: Platzer Fastigheter B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Platzer Fastigheter B wird am 03.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,75 SEK gegenüber -0,050 SEK im Vorjahresquartal.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 431,0 Millionen SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 437,6 Millionen SEK aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,35 SEK, gegenüber 5,83 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 1,75 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 1,75 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at