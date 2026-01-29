Platzer Fastigheter b Aktie
Ausblick: Platzer Fastigheter B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Platzer Fastigheter B lädt am 30.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,41 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Platzer Fastigheter B ein EPS von 2,64 SEK je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll Platzer Fastigheter B nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 428,7 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 3,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 443,0 Millionen SEK umgesetzt worden.
6 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,38 SEK je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 2,96 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1,74 Milliarden SEK, gegenüber 1,68 Milliarden SEK im vorherigen Zeitraum, aus.
