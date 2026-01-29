Platzer Fastigheter b Aktie

Platzer Fastigheter b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W9VK / ISIN: SE0004977692

29.01.2026 07:01:06

Ausblick: Platzer Fastigheter B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Platzer Fastigheter B lädt am 30.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,41 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Platzer Fastigheter B ein EPS von 2,64 SEK je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Platzer Fastigheter B nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 428,7 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 3,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 443,0 Millionen SEK umgesetzt worden.

6 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,38 SEK je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 2,96 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1,74 Milliarden SEK, gegenüber 1,68 Milliarden SEK im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Platzer Fastigheter Holding AB (B) 7,06 1,73% Platzer Fastigheter Holding AB (B)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

