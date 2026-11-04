Ausblick: Playtika legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Playtika wird sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

10 Analysten schätzen, dass Playtika für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,218 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Playtika 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 667,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Playtika 674,6 Millionen USD umsetzen können.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,313 USD, gegenüber -0,550 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 2,78 Milliarden USD im Vergleich zu 2,76 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net