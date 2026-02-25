Playtika Aktie
WKN DE: A2QMJZ / ISIN: US72815L1070
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: Playtika mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Playtika wird am 26.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,135 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Playtika noch ein Verlust pro Aktie von -0,040 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,70 Prozent auf 661,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 650,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,416 USD im Vergleich zu 0,440 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 2,74 Milliarden USD, gegenüber 2,55 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
