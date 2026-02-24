Ausblick: Plaza informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Plaza lässt sich am 24.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Plaza die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 44,58 CLP aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 3,19 Prozent verringert. Damals waren 46,05 CLP je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 22,01 Prozent auf 171,47 Milliarden CLP. Im Vorjahresviertel hatte Plaza noch 140,53 Milliarden CLP umgesetzt.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 180,18 CLP, gegenüber 153,39 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 651,97 Milliarden CLP geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 494,61 Milliarden CLP generiert wurden.

Redaktion finanzen.at