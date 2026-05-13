PLDT Aktie
WKN DE: A2AP71 / ISIN: PHY7072Q1032
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13.05.2026 07:01:06
Ausblick: PLDT stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
PLDT wird am 14.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 40,30 PHP je Aktie gegenüber 41,71 PHP je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll PLDT in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,71 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 54,88 Milliarden PHP. Im Vorjahresviertel waren noch 55,28 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 157,60 PHP aus. Im Vorjahr waren 132,38 PHP je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 224,98 Milliarden PHP, nachdem im Vorjahr 218,39 Milliarden PHP in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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