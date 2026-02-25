Ausblick: PledPharma AB legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PledPharma AB stellt am 26.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,250 SEK gegenüber -0,320 SEK im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll PledPharma AB 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 18,6 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 72,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte PledPharma AB 10,8 Millionen SEK umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,838 SEK aus, während im Fiskalvorjahr -1,120 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 66,8 Millionen SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 46,1 Millionen SEK.

Redaktion finanzen.at