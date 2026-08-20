PledPharma AB Aktie
WKN DE: A1JH3B / ISIN: SE0003815604
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20.08.2026 07:01:06
Ausblick: PledPharma AB legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
PledPharma AB gibt am 21.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,150 SEK gegenüber -0,220 SEK im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 39,31 Prozent auf 20,2 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,435 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,930 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 391,7 Millionen SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 62,4 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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