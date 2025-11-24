Ausblick: PledPharma AB öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PledPharma AB lässt sich am 25.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird PledPharma AB die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,195 SEK. Dies würde einen Gewinn von 32,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem PledPharma AB -0,290 SEK je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 17,5 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 85,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte PledPharma AB einen Umsatz von 9,4 Millionen SEK eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,838 SEK aus. Im Vorjahr waren -1,120 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 82,4 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 46,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at