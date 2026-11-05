PledPharma AB Aktie
WKN DE: A1JH3B / ISIN: SE0003815604
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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: PledPharma AB präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
PledPharma AB wird am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,197 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,230 SEK je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 42,99 Prozent auf 24,9 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,745 SEK, gegenüber -0,930 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 676,7 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 62,4 Millionen SEK generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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