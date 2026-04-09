Plejd AB Aktie
WKN DE: A2JG28 / ISIN: SE0008014476
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09.04.2026 07:01:06
Ausblick: Plejd AB legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Plejd AB wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Plejd AB im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,11 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 4,02 SEK je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal soll Plejd AB nach den Prognosen von 4 Analysten 278,7 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 26,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 220,4 Millionen SEK umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 22,91 SEK aus. Im Vorjahr waren 16,12 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 1,19 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 934,8 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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