Plejd AB Aktie
WKN DE: A2JG28 / ISIN: SE0008014476
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08.07.2026 07:01:06
Ausblick: Plejd AB stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Plejd AB wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 5,26 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,32 SEK je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll Plejd AB nach den Prognosen von 4 Analysten 280,6 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 33,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 210,7 Millionen SEK umgesetzt worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 26,24 SEK je Aktie, gegenüber 16,12 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,26 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 934,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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