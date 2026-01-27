Ausblick: Plexus verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Plexus veröffentlicht am 28.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,75 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Plexus noch 1,34 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Plexus in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,84 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,07 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 976,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 7,46 USD je Aktie, gegenüber 6,26 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 4,39 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 4,03 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at