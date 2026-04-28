Ausblick: Plexus veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Plexus wird am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,88 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,13 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 15,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 980,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,70 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,26 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,52 Milliarden USD, gegenüber 4,03 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at