Ausblick: Plug Power öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Plug Power wird sich am 02.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 18 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,104 USD. Dies würde einen Gewinn von 93,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Plug Power -1,650 USD je Aktie vermeldete.

18 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 13,53 Prozent auf 217,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 191,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,805 USD je Aktie, gegenüber -2,680 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 20 Analysten durchschnittlich bei 702,0 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 628,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

