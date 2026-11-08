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WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020

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Expertenmeinungen 08.11.2026 07:01:06

Ausblick: Plug Power öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: Plug Power öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Plug Power öffnet die Bücher – womit Experten rechnen.

Plug Power lädt am 09.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

17 Analysten schätzen im Schnitt, dass Plug Power für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,065 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,310 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Plug Power in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,03 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 198,4 Millionen USD im Vergleich zu 177,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,418 USD, wohingegen im Vorjahr noch -1,420 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 821,1 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 709,9 Millionen USD waren.

Redaktion Finanzen.net

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