Ausblick: Plus Alpha Consulting stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Plus Alpha Consulting äußert sich am 13.02.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 14,62 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 11,20 JPY je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,44 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 34,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,81 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 60,85 JPY je Aktie, gegenüber 44,73 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 10,72 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 7,91 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at