Ausblick: PNB Housing Finance gewährt Anlegern Blick in die Bücher

PNB Housing Finance wird am 21.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 21,36 INR gegenüber 18,60 INR im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll PNB Housing Finance in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 54,15 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 8,91 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 19,43 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 86,28 INR, gegenüber 74,52 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 35,93 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 76,58 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at