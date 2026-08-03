PNB Housing Finance Aktie
WKN DE: A2DGKQ / ISIN: INE572E01012
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03.08.2026 07:01:06
Ausblick: PNB Housing Finance legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
PNB Housing Finance lädt am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 21,09 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte PNB Housing Finance 20,52 INR je Aktie eingenommen.
3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 9,29 Milliarden INR – das würde einem Abschlag von 55,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 20,82 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 90,58 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 88,01 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 40,21 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 85,17 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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