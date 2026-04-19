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WKN DE: A2DGKQ / ISIN: INE572E01012

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19.04.2026 07:01:06

Ausblick: PNB Housing Finance veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

PNB Housing Finance stellt am 20.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 21,27 INR. Im Vorjahresquartal waren 21,18 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 9,04 Milliarden INR – ein Minus von 55,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PNB Housing Finance 20,37 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 84,56 INR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 74,52 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 34,99 Milliarden INR, gegenüber 76,58 Milliarden INR im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

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