Ausblick: PNC Financial Services Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

PNC Financial Services Group gibt am 15.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 19 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,93 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte PNC Financial Services Group noch 3,51 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 17 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 22,16 Prozent auf 6,24 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 18,23 USD, während im vorherigen Jahr noch 16,59 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 25,74 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 33,90 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at