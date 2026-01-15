Ausblick: PNC Financial Services Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PNC Financial Services Group wird am 16.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 20 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 4,20 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte PNC Financial Services Group ein EPS von 3,77 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten ein Minus von 32,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 5,96 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 8,80 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 15,93 USD, gegenüber 13,74 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 23,06 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 33,89 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at